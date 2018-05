¿Quién dijo que jugar un picado es sólo cosa de pibes?

Algunos de ellos tienen hasta 80 años y, a pesar de que sus cuerpos ya no responden como lo hacían décadas atrás, aún muestran una destreza admirable. “Con los años ya se empieza a complicar el dominio de la pelota, pero nos divertimos igual”, explicó Pedro Hucha, jugador de 75 años y miembro fundador de la entidad.

Cada sábado se colocan pacientemente las vendas y las cremas para el cuidado muscular antes de entrar a la cancha. Ese ritual, que repiten desde su juventud, les permite mantenerse activos y disfrutar del deporte.

“Es la continuidad de una cosa de jóvenes. Este es uno de los pocos lugares donde los mayores tienen un buen entretenimiento, separado de todos los altibajos de este país”, manifestó Pablo Valle de 76 años. “Juego de cinco lírico cada vez que el cuerpo me lo permite”, bromeó.

p08-f01a-futbol-adultos-mayores.jpg

Es que encontraron un lugar que rompió con la monotonía de las clásicas actividades pensadas para adultos mayores y que los mantiene lejos del encierro. “Acá se juntan las personas que se quieren mantener jóvenes a través del espíritu futbolero. Además, nos da la posibilidad de participar de torneos nacionales y conocer otras provincias”, contó.

Con sus 80 años, Néstor Garrido es el más veterano de la Liga. Ostenta una posición que requiere precisión y velocidad, ya que es puntero, pero eso no lo asusta y no se pierde ni siquiera los entrenamientos. “Juego en Afuven porque me gusta el fútbol”, explicó con sencillez. “En nuestra categoría se nota que bajamos el nivel, pero jugamos igual”, dijo con alegría.

Según Hucha, Afuven surgió como un lugar para hacer amistades y evitar las típicas peleas que se producen en las competencias de este tipo. “Y si vos los ves atentamente, se nota que se vienen a divertir”, puntualizó mientras miraba un partido desde afuera.

“Lo que tiene de bueno este torneo es que hay gente con muy buena salud. Nadie se enferma y vienen a jugar todos los sábados”, agregó con cierto orgullo.

p08-f01b-futbol-adultos-mayores.jpg

Quieren ser los dueños de los terrenos

Pedro Hucha explicó a este medio que Afuven funciona desde su nacimiento en los terrenos ubicados frente a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), pero aclaró que no les pertenecen, por lo que buscan que la Provincia les “tire un centro” para hacerse con las tierras.

El hombre detalló que con la cuota de los socios no les alcanza para hacer obras, un requisito que les imponen para mantener el contrato de cesión del predio.

“Nosotros conseguimos que nos presten las tierras durante la gestión de Jorge Sobisch y ahora estamos en tratativas con el actual gobernador Omar Gutiérrez para hacernos con la titularidad del lugar”, contó.

Alberto Gutiérrez, miembro de la comisión directiva, explicó que son los mismos directivos los que se encargan del mantenimiento y se mostró muy contento por la concurrencia que logran los fines de semana. “Es una satisfacción porque cuidamos este espacio con mucho cariño”, manifestó.

Cada fin de semana, los partidos cuentan con una amplia convocatoria de espectadores, tanto de familiares de los jugadores como de simpatizantes.