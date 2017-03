La renuncia de Luis Enrique como técnico del Barcelona abre el periodo de negociación para encontrar a su sustituto. La directiva azulgrana ya "tanteó" el terreno y pensó en posibles reemplazantes. Eran conscientes de esta posibilidad porque el asturiano así se lo había comunicado en julio pasado.

De manera muy discreta, fueron haciendo los deberes, viendo qué opciones había en el mercado y bloqueando aquellas que consideraban más oportunas.

En estos momentos, el candidato número uno al banquillo azulgrana es Ernesto Valverde. El actual técnico del Athletic de Bilbao queda libre a final de temporada y es consciente de la posibilidad de recalar en el equipo azulgrana. Por ese motivo, todavía no dio el paso para la renovación de su contrato con su actual club.

Valverde cumple con todos los requisitos para sentarse en el banquillo culé. Es un técnico que conoce muy bien la casa. De hecho fue jugador del Barcelona y coincidió, curiosamente, con el actual director deportivo Robert Fernández.

La directiva azulgrana considera que es un hombre de club y no prioriza su interés personal. Además, es un técnico que conoce muy bien la Liga española, algo que es muy importante para el club. Andoni Zubizarreta ya intentó ficharlo hace unos años, pero no fue posible porque en aquel momento tenía contrato en vigor con el Athletic.

El casting

Valverde es el favorito, pero no es el único nombre que se ha barajado en la cúpula azulgrana. Sampaoli, Koeman, Blanc, Óscar García, Eusebio, Frank de Boer o Pochettino también se han puesto sobre la mesa. La decisión definitiva no está tomada, pero todos los indicios apuntan a que Valverde será el técnico del próximo ejercicio. Hasta final de temporada no se anunciará el nombre del sustituto.