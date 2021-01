¿Quiénes cenaron con Larreta antes de dar positivo?

Junto a Larreta estuvo el secretario general y encargado de Relaciones Internacionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, quien ya se encuentra aislado.

También participaron el subsecretario de Cooperación Urbana Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Lucas Delfino; y el intendente Martín Yeza.

Gobierno de Larreta descarta, por ahora, un toque de queda

Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionario que hace llave con Horacio Rodríguez Larreta, habló del aumento de casos de coronavirus en CABA y adelantó que evalúan tomar medidas restrictivas, aunque un toque de queda total como el que se dictó este lunes, 4 de enero, en Reino Unido, está descartado por ahora.

El funcionario del gobierno de Larreta informó que evalúan el ascenso de los casos y su causa. Apuntó a manifestaciones recientes como la de la legalización del aborto, que tuvo lugar en el Congreso de la República Argentina y aglomeró a una gran cantidad de personas. También hizo mención al polémico velatorio de Diego Armando Maradona y a las reuniones sociales no autorizadas.

El escenario será evaluado el viernes en una reunión del gobierno porteño de Larreta para definir cuáles serían las medidas a tomar, pero descartó por ahora un toque de queda total o una cuarentena radical como la de marzo del 2020.

"La ocupación de camas en terapia intensiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en 22%", apuntó el funcionario del gobierno de Larreta y puntualizó que esa sería la principal razón para no decretar un toque de queda, pero advirtió que hay que revertir el aumento de casos de coronavirus para evitar que colapse el sistema de salud. "No queremos tomar medidas tan incómodas", dijo, destacando que no quieren volver a sacrificar a la economía.