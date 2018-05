Quiere jubilar a Mirtha

El año pasado, a Mirtha se le entregó el Martín Fierro de Brillantes, un reconocimiento que no existía hasta el momento. En un audio enviado a Intrusos, el periodista explicó que ese premio “lo inventó para sacar de competencia a Mirtha, porque si no iba a seguir ganando siempre”. Ventura reconoció que Legrand en la votación para la nominación había sido una de las más votadas. Pero explicó que decidió sacarla porque “ese era el arreglo”.

Susana Giménez, Mariana Fabbiani y Vero Lozano son las tres figuras de la terna a la mejor conducción.

Arreglo: Ventura explicó que ya lo había acordado con Mirtha, tras el Martín Fierro de brillantes que recibió en 2017.

Dolida

A la histórica conductora le dolió no figurar en la lista pero reconoció que ya los sabía y opinó que el tema “estuvo mal comunicado”. “Me dijeron que yo ya estaba más allá de los premios y por la cantidad de Martín Fierro obtenidos me homenajearían con el Martín Fierro de Brillantes, cosa que me entregaron el año pasado en la fiesta. Cuando es así se dice ‘fuera de concurso’, como se dice de los grandes directores en los Festivales de Cine. Lo que hubiera correspondido es que Ventura lo hubiera difundido. Así es como quedé fuera de las ternas”, contó Mirtha en diálogo con el portal Telebajocero.

Estatua propia

Por otro lado, la Chiqui reveló que APTRA quiere poner una estatua de ella en su sede: “Agradezco el gesto, pero aún no lo aprobé. Me resisto. No me parece adecuado. Me negué. Espero que no lo haga. No corresponde. Es como ridículo”. De todos modos, la diva estará en los premios, ya que su ciclo Almorzando con Mirtha Legrand está nominado como mejor programa de interés general.

“La verdad, no sé si la voy a ganar, no está fácil”

Mirtha Legrand, quien sólo una vez faltó a la entrega de los máximos galardones de la TV, tendrá una dura pelea en la terna Interés General con Podemos hablar (Telefe), el ciclo de Andy Kusnetzoff, que pinta como favorito. Según Adrián Pallares, el ex CQC se tiene mucha fe. “Que se prepare Mirtha si va a la ceremonia, porque se está armando la fiesta de cumpleaños para Andy”, adelantó el panelista de Intrusos.

En comunicación con Pallares contó que “va a ser una terna reñida”. “La verdad, no sé si la voy a ganar. Andy está muy fuerte con su programa. No va a ser fácil”, dijo la abuela de Nacho Viale, productor de su ciclo. Luego, sobre su asistencia reafirmó que estará presente en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero. “Voy a ir, por supuesto. ¿Cómo voy a fallar? En todos estos años sólo falté una vez, por motivos personales”, aseguró.