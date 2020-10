Las familias que conforman el circo Dihany, quienes quedaron varadas en Cipolletti por la pandemia de coronavirus, ahora temen ser desalojados del predio que ocupan desde marzo pasado. Desde la inmobiliaria les pidieron que se retiren por pedido del dueño. “No queremos quedarnos, pero no podemos trabajar ni movernos”, indicaron.

“Esta mañana nos llamó el dueño de la inmobiliaria a cargo del alquiler del predio y nos avisó que el propietario del lugar quiere que lo desocupemos. Al parecer tiene miedo de que nos quedemos instalados acá para siempre, pero esa no es la idea. Somos un circo, somos itinerantes, y no estamos acá porque queremos sino porque no podemos trabajar ni movernos por la pandemia. Yo les aseguro, y pedí dejarlo por escrito, que apenas podamos trabajar y juntar el dinero para el combustible, nos vamos, seguimos viaje, y dejamos el predio como lo recibimos”, contó Daniel Molina, encargado del circo.

circo

Dijo que, pese a que no hubo un pedido por escrito sino que fue por teléfono, quieren evitar conflictos y llegar a un cuerdo.

“El lunes tendremos una reunión con el titular de la Cámara de Comercio y la inmobiliaria. Esperemos que participe el dueño del terreno también. Queremos asegurarles que no queremos apropiarnos del lugar, incluso si tiene miedo que se lo usurpen nosotros nos comprometemos a cuidarlo. Nosotros estamos sobreviviendo. Somos gente de bien, y el circo es nuestra casa. No queremos quedarnos instalados en ningún lugar. Somos 6 familias, unas 25 personas con chicos, mujeres y hasta personas con discapacidad. Sólo estamos esperando poder trabajar de nuevo”, indicó Daniel.

En el circo venden pollos para sobrevivir a la pandemia

Dijo que esperan poder llegar a un acuerdo mediante el diálogo y están dispuestos a firmar un contrato por escrito detallando las responsabilidades de cada parte.

“Estamos acá desde marzo, sobreviviendo. Nadie nos ayudó. Pusimos un puesto de venta de pollos para poder comer. El problema es la pandemia, y entendemos la situación”, finalizó el propietario de la gran carpa.