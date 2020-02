“El lenguaje no sexista es el que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular. Se entiende por lenguaje inclusivo y no binario aquel que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros”, expresó Mango.

Agregó que “el reconocimiento legal de las identidades no binarias implica romper con el binarismo machista y excluyente y hacer visible, a través del lenguaje, lo que está sometido a la oscuridad, dado que el uso de un lenguaje inclusivo, no sexista y no binario, desoculta lo oculto, incluye lo excluido e iguala en las diferencias”.

Mango recordó que en 2019, junto con su par Carina Pita, presentaron un proyecto de ley para la creación de una Comisión Legislativa Especial para la modificación del Reglamento Interno de la Legislatura a fin de introducir la perspectiva de géneros al Poder Legislativo, pero hasta el momento no fue puesto en consideración.

Marcelo Mango Marcelo Mango, legislador de Río Negro.

Agregó que, hace poco menos de un mes, existió en el Senado una anecdótica discusión entre el senador por la provincia de Formosa, José Miguel Ángel Mayans, y la vicepresidenta Cristina Fernández (presidenta del senado), en la cual el senador insistía con referirse hacia ella como presidenta y no en femenino.

“La postura del Senador fue firmemente rechazada por la actual Presidenta del Senado de la Nación, quien manifestó a viva voz que decir que hay palabras que no tienen género, es de machista. Después la Real Academia Española dio su veredicto y expresó que la opción más adecuada hoy es usar la forma presidenta, femenino documentado en español desde el S. XV y presente en el diccionario académico desde 1803”, remarcó el legislador rionegrino.

LEÉ MÁS

Jueza neuquina explicó por qué usa lenguaje inclusivo en sus fallos

Cambio de postura, amigues: ahora la RAE apoya el lenguaje inclusivo

Cristina trató de machista a un senador en su primera sesión

La UNCo tendrá baños mixtos en la sede Los Tordos