Quieren llevar la fruta del valle a todas las escuelas del país

Comerciantes cipoleños proyectan, junto con organismos estatales, la posibilidad de colocar la mercadería de pequeños productores ligados a la fruticultura en las escuelas de todo el país. La iniciativa procura correr el enfoque centrado históricamente en la problemática de la producción hacia la comercialización, de manera de articular la venta de los productos sin intermediarios que distorsionen su valor.

Según informó la vicepresidenta de la Cámara de Industria y Comercio local, Natalia Chemor, el proyecto lo están armando y busca, en su primera etapa, colocar la mercadería de los pequeños fruticultores en las escuelas, como solución más inmediata al problema de la comercialización.

Es de esperar que para sostener la iniciativa requieran presupuesto, aunque la comerciante adelantó que ya cuentan con el aval de Nación para trasladar la mercadería sin costo. “Si lo logramos, más adelante queremos que el proyecto se replique en todas las economías regionales”, abogó Chemor.

Una vez que introduzcan los productos de la zona, tales como la fruta, la sidra y el vinagre, la CIC prevé un trabajo posterior para agregarle valor al producto que puedan vender y colocar en los establecimientos educativos.

Chemor consideró que es necesario volver al mercado interno, como base de la comercialización, ya que la mayoría de los pequeños productores no tiene la capacidad necesaria para responder a los requerimientos del mercado exterior. Con ese norte, los comerciantes articulan acciones con otros organismos estatales como el INTA, que ya cuenta con una lista de más de 30 productores interesados; y el Senasa, de modo de hacer la venta sin apelar a otros intermediarios. “Está bueno juntar fuerzas para esto”, añadió.

El productor cipoleño Eduardo Artero apoyó la iniciativa, aunque advirtió que para que tenga un efectivo curso, primero hay que poner en marcha toda la producción que se abandonó en la región.

Aunque no lo conocía, abogó por que esta vez el proyecto prospere, ya que resulta inadmisible que el kilo de manzanas por el que perciben $2, luego se ofrezca en las góndolas a $40; o venga fruta de afuera. “Primero, hay que darle prioridad a la venta de nuestros productos”, acotó.

Su hermano Egdar, quien preside la cámara de productores en Fernández Oro, advirtió con preocupación que, pese a todos los anuncios “el sistema comercial está cada vez más cerrado y eso es malo”. “Seguimos vendiendo a las empresas y otra vez quedará la fruta en la planta”, manifestó.

Proyectos que quedaron en la nada

El convenio que los chacareros firmaron para vender directamente su producción a una de las grandes cadenas de supermercados, la posibilidad de proveer mercadería a municipios de Buenos Aires y abastecer a los comedores escolares fueron proyectos que no se llevaron a la práctica. El dirigente de la Cámara de Productores de Fernández Oro, Edgar Artero, confirmó que fueron sólo anuncios, igual que la iniciativa de hacer una venta directa con el mercado comunitario de Bariloche. “Nosotros mandamos buenos precios, pero no nos compran. No se ha podido concretar ninguna operación. El sistema comercial está cerrado, tanto que no logramos siquiera que se incluya la manzana en la dieta de los chicos. Parece que fuera la fruta prohibida”, lamentó.