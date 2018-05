En 2017, más de 7 mil perros pasaron por los quirófanos fijos y móviles de la Dirección de Zoonosis del Municipio para llevar adelante las castraciones masivas en la ciudad. En tanto, en lo que va de 2018, 2992 perros fueron operados según informaron desde la División de Control Canino.

La realización de este relevamiento fue uno de los temas tratados en la reunión que mantuvieron los concejales de la comisión de Ecología y Medio Ambiente con profesionales del Colegio Médico Veterinario de la provincia. Los profesionales estimaron en 90 mil la cantidad de perros que viven dentro o fuera de los hogares, lo que representa una relación de 1,3 canes por vivienda. Pero la mayor preocupación recae en los perros que andan sueltos en los barrios y que al deambular provocan mordeduras a peatones o desparraman enfermedades como la rabia o parásitos difíciles de controlar.

“De la reunión con los veterinarios quedó claro que hay que hacer un relevamiento para poder establecer a ciencia cierta cuál es la población canina actual y eso nos permitirá establecer cuál es el mínimo de castraciones reales que se deberían estar haciendo”, sostuvo la concejal del MPN, María Eugenia Ferrareso.

El veterinario y docente de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la UNCo, Héctor Bergagna, aclaró que actualmente “no hay perros con rabia” en Zoonosis, descartando las preocupaciones expresadas por algunos concejales luego de la visita que hicieron en marzo al edificio ubicado en Parque Industrial. “Dijeron que habían visto perros apartados por problemas de rabia. Esto no es así”, aseguró Bergagna. Actualmente en Zoonosis se alojan 95 perros y que en algunos casos pasan meses encerrados en jaulas.

p03-f01-perros-poblacion-canina.jpg

Para la concejal Karina Montecinos (Cambiemos) existe un concepto de tenencia responsable de mascotas que “aún le falta madurar”. “La persona que adopta una mascota tiene que entender que es para cuidar de ella y en algunos casos eso no está sucediendo. Lo que nos sugieren los veterinarios es mejorar el sistema de campaña de tenencia responsable”, agregó.

Bergagna sostuvo que es necesario trabajar en forma conjunta e interdisciplinaria “con las esterilizaciones, la educación, las familias y los barrios porque la gente no tiene la misma situación socioeconómica y cultural”. Puso como ejemplo que muchos de los perros que andan en las calles tienen hogar. “En los barrios humildes y en las tomas el perro anda suelto. El perro sale a buscar su sustento porque el dueño no tiene capacidad de dárselo. Además está ese mal hábito de abrirle la puerta al perro para que haga sus necesidades y al ver tantos perros se habla de sobrepoblación canina, pero lo que ocurre es que hay una mala contención del animal”, explicó.

p03-pieza.jpg

2992 animales esterilizados en lo que va de 2018

--> “Vienen de otros lados, tiran basura y dejan a los perros”

Los perros cimarrones siguen siendo el peor enemigo de los productores del sector Colonia Nueva Esperanza, quienes frecuentemente denuncian la muerte de sus gallinas, cerdos y conejos.

La situación empeora cada vez más, sostuvo Carlos Coronel, presidente de la comisión vecinal. “El problema que seguimos teniendo son las jaurías de perros salvajes que andan con hambre, entonces entran a algún puesto y hacen desastres con las gallinas, conejos y cerdos, hasta pueden matar toda una producción en una noche”, comentó.

Precisó que vecinos de otros barrios llegan hasta el basural a cielo abierto que hay en Casimiro Gómez y Autovía Norte, “tiran la basura y dejan a los perros que no quieren tener en sus casas”.

Coronel comentó que otro de los puntos de conflicto en la zona es el Complejo Ambiental Neuquén (CAN), la planta de separación de residuos. “Hasta allí llegan centenares de perros y cuando no hay comida hacen un desastre bárbaro, no te dejan ningún animal vivo”.

Aunque Zoonosis está cerca, Coronel contó que a muchos pobladores “se le hace imposible acercarse a castrar sus perros porque algunos tienen 10 o 15 animales”.