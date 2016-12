"Quiero que mi mamá pase la Navidad con Coco"

Tras la repercusión del caso, la Municipalidad aún no se llevó al gallo luego de la denuncia de una vecina que se queja por el cacareo del animal.

La historia de Fidelina y Coco se hizo eco por todos lados y cientos de personas se sumaron al pedido para que el gallo de Jardines del Rey se quede con su dueña. Hoy la Municipalidad debía ir al domicilio para retirar al animal tras la denuncia de una vecina que se queja por el cacareo del animal, sin embargo, la orden aún no se cumplió.

Con sus 96 años, Fidelina permanece callada en su silla de ruedas mientras escucha a los demás hablar. Cuando la sientan al lado de Coco, todo cambia: conversa, se ríe y lo reta cuando no quiere comer. “Mirá que cresta hermosa que tiene. Roja, roja”, dice mientras le tira un poco de lechuga. “Comé caramelitos”, le pide al animal.

Para Liliana, hija de Fidelina, la vida de su mamá -que padece Mal de Alzheimer hace 30 años- cambió completamente desde que llegó el gallo. “Esta enfermedad no la sufre solo el paciente, la sufrimos toda la familia”, cuenta. Es que no sólo la presencia de Coco trajo alivio para Fidelina sino también para su hija y su nieta que no podían descansar porque la abuela se desvelaba todas las noches.

La denuncia de una vecina y la orden del Municipio de retirar al gallo las llevó a hacer público el caso y ahora esperan que la abuela, por lo menos, pueda pasar la Navidad junto a Coco. “El día que mi vieja no esté, el gallo se va. Lo único que quiero es que por lo menos mi mamá pase la Navidad con él”, dijo Liliana. “Yo no sé qué va a pasar si le sacan el gallo”, comentó Vanessa, su nieta.

Fidelina está ajena a todo: a la vecina que denuncia, a la Municipalidad que amenaza con llevarse al animal, pero si le preguntan, contesta que “Coco no se va”.

Este medio intentó comunicarse con los funcionarios de la Dirección de Zoonosis y de la Municipalidad, sin embargo, respondieron que no harían declaraciones al respecto.