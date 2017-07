Quisieron retenerle el auto a un hombre con discapacidad que tenía la licencia en regla

El operativo llevado adelante por el área de tránsito municipal y al que también asistió la policía, ocurrió esta tarde en pleno centro, en Irigoyen y Roca.

La insólita situación se inició esta tarde cuando el hombre fue abordado por una inspectora que le dijo que no podía estacionar en ese lugar. Si bien el conductor le aseguró que se estaba retirando, la mujer le solicitó su licencia de conducir y él se la entregó, junto con su certificado de discapacidad.

Sin embargo, la inspectora le dijo que la licencia "no correspondía" con la discapacidad que él tenía y que debía retenerle el vehículo y la licencia. El conductor argumentó que esa fue la licencia entregada por el municipio.

"Yo la licencia no me la hice sola. No tengo la culpa de si los funcionarios municipales me hicieron esa licencia, yo presenté todos los papeles como corresponde cuando la renové", aseguró Federico, el afectado, quien se atrincheró dentro el auto y se negó a abandonarlo.

Luego de más de dos horas, el auto fue liberado y no se lo retuvieron, aunque le hicieron un acta de infracción.