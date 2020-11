"Empecé a pagar, alcancé a pagar siete cuotas y por este tema de la pandemia ya no pude seguir, así que quise darme de baja para que me devuelvan el dinero, sólo me descontaban el 15%. La contadora me mandó un WhatsApp diciendo que tenía turno para el 23 de octubre y cuando fui a las oficinas, no estaban más", relató el hombre.

Sobre las oficinas de la concesionaria, en calle Tucumán al 300, ahora hay una rotisería.

Desesperado, el damnificado intentó contactarse con el supuesto gerente de la franquicia, que sería propiedad de vecinos de Villa Regina, pero éste ya no contesta mensajes ni llamadas. Tampoco logró ponerse en contacto con él a través de las redes.

"No me contesta ni siquiera probando desde otro número. Me deja en visto. Es una tomada de pelo", expresó Ricardo.

Difundiendo su situación en la web, la víctima también aseguró que ya son varios los que le han escrito asegurando haber sido estafados por la misma concesionaria.

"Varias personas han caído en el mismo juego. Yo ya hice la denuncia en Comisaría Primera y quedaron en tenerme al tanto".