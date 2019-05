Radiografía del turismo del vino: un negocio en alza

Bodegas abiertas al turismo. En Mendoza hay 146 establecimientos dedicados al turismo del vino. Luján de Cuyo (61), Maipú (23) y San Rafael (22) son los departamentos con mayor oferta. El Valle de Uco, por su parte, ofrece en Tunuyán 13 bodegas con facilidades turísticas, mientras que Tupungato (8) y San Carlos (3) algunos menos. Así es que a la hora de armar un viaje está claro dónde se concentra la oferta.

¿Qué servicios ofrecen? Acá es muy dispar la información por la cantidad de servicios disponibles en las bodegas de Mendoza. Sin embargo, cabe destacar que el 53% de las casas ofrecen algún tipo de gastronomía, 1/3 tiene wine bar para beber por copas, mientras que servicios asociados a actividades de viñedos –poda, por ejemplo– lo ofrecen la mitad las bodegas. ¿Museos de algún tipo? Un 13% ¿Alojamiento? Solo una de cada diez, mientras que Spa tienen dos cada cien bodegas. Dato extra: el 76% aseguró haber hecho inversiones en el sector turístico, con un grueso hasta 50 mil dólares, casi toda destinada a infraestructura.

Gastos por lugar. Lo notable es que si se desagrega el gasto promedio por turista y lugar, el Valle de Uco es la región más onerosa (cifras del último trimestre de 2018). En ella, cada turista promedio gasta 46 US$ en catas y visitas, 262 US$ en alojamiento, y 62 US$ en comida. Los mismos datos para el oasis norte –Luján y Maipú– son, respectivamente, de 36, 48 y 31 dólares. San Rafael tiene un turismo low cost que gasta 24, 55 y 6 dólares en los mismos rubros.

Visitantes por destino. En 2018 las bodegas de Mendoza recibieron 1.146.694 visitantes. De ellos, y en orden decreciente, San Rafael capturó 332,4 mil, Maipú 326,5 mil y Luján de Cuyo 319,4 mil. Ahora bien, el Valle de Uco en su conjunto, alcanzó 158 mil.

Distribución por orígenes. De ese millón y pico de turistas del vino, el 49% es de alguna parte de Argentina, el 36% extranjero y 15% locales. ¿Y de qué parte de Argentina? Los más enófilos son los bonaerenses y porteños, que alcanzan poco más de la mitad de los turistas locales, mientras que Córdoba y CABA empatan con 18% cada una y Santa Fe no se rezaga con 11% del total nacional. Según la misma información, hay un 1% de neuquinos afectos a visitar bodegas en Mendoza, empatados con Santiago del Estero, Entre Ríos y Corrientes.

Los extranjeros que llegan. En cuanto a los turistas que llegan más allá de las fronteras a probar vinos mendocinos, casi 4 de cada 10 (37,61%) vienen de Brasil.

Estados Unidos y Canadá, por su parte, aportan 1 de cada 3 viajeros extranjeros (31,89%) siendo Inglaterra el tercer origen, con 5,83%. Dato extra: Chile, para Mendoza, previsiblemente ocupa el quinto lugar con 3,88%.

Fuente de trabajo. Respecto a la generación de empleo, el turismo en bodega contrató en la provincia 871 personas, de las cuáles 629 son en forma directa. Datos interesantes: el 80% son mujeres y cuatro de cada diez contratados en el área tiene estudios profesionales. En suma, es un área que requiere expertise y mueve recursos humanos.

Visitar bodegas en El Chañar

En la región hay cinco bodegas con capacidad para el turismo, de las cuáles tres están habilitadas y en funcionamiento, según Neuquentour. La mayoría del turismo es local, de Neuquén ciudad y alrededores, empujado fundamentalmente por el petróleo. En cuanto a turismo internacional, Brasil y Chile vienen en aumento.