Rápido y Furioso llega a Netflix como serie animada

A través de un comunicado conjunto, los gigantes del entretenimiento explicaron la producción animada girará en torno a Tony Toretto, un adolescente que sigue los pasos de su primo Dominic Toretto (Vin Diesel en las películas) y sus amigos cuando se infiltran en una competición de carreras que sirve como tapadera para una organización criminal.

Vin Diesel no se quedará afuera del proyecto que aún no tiene fecha de estreno. Mientras prepara la entrega nueve y diez para 2020 y 2021 respectivamente, el actor será el productor ejecutivo de la tira junto a Nel Moritz y Chris Morgan.

Vin Diesel, Neal Moritz y Chris Morgan figurarán ahora como productores ejecutivos de la animación

"Nuestro nuevo hogar en Universal marca un excitante nuevo comienzo para contar historias en nuestro estudio y Fast & Furious es solo el comienzo", indicó la presidenta de DreamWorks Animation Television, Margie Cohn.

La compañía Comcast, propietaria de Universal Pictures, anunció en 2016 un acuerdo para comprar los estudios de cine DreamWorks Animation por unos 3.800 millones de dólares.

--> Una máquina de recaudar que no se agota

Desde el lanzamiento del primer film en 2001, Rápido y furioso se convirtió en un fenómeno mundial con una recaudación en taquilla de más 5.000 millones de dólares.

Al día de hoy la franquicia tiene ocho películas y ya están en marcha la novena y la décima, así como un spin-off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

