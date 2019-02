"Soy un papá distinto. Francesca me muestra mi sombra, lo que no puedo", sostuvo sobre su paternidad a los 65 años. "Antes jugaba horas y horas en el suelo y ahora me cuesta. Igual ella es benévola, una maestra, una delicia de Dios. Lo entiende. Parece que me contuviera a mí. Es una evolucionada. Conmigo juega de otra manera, como si se diera cuenta que tiene un papá mayor", agregó.

En 2016, Juana Repetto plantó la placenta de su hijo Toribio y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram. Lo hizo en una ceremonia al aire libre y rodeada de sus familiares, a 4 meses de dar a luz.

Para distintas culturas la placenta es símbolo de vida. El ritual, muy popular en Europa, se realiza como una forma de completar el ciclo vital. En Francia y Alemania, incluso, se cree que plantar la placenta en el patio de la casa con un árbol asegurará que el bebé sea "hermoso, inteligente y virtuoso".