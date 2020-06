Rebotaron a un centenar de vivos por entrar por las picadas

En declaraciones a LU5 indicó que durante las últimas dos jornadas se han rebotados a unos 200 vehículos, cuyos conductores no cuentan con el permiso QR correspondiente.

“Ayer (lunes) fue el primer día en el que sólo podía ingresar el personal flexibilizado, detallado en el Artículo Nº 279 -con sus 24 incisos- y en dos horas se hizo regresar 90 vehículos. No tengo el total de la jornada hoy (miércoles), pero hubo un poco menos", comentó el jefe policial.

SFP_Control-en-centenario-(10).jpg Sebastián Fariña Petersen

Agregó que además de la presencia en Ruta 7 y Autovía, donde "tenemos cinco controles", también hay operativos “en Río Colorado y Ruta 22 -desde Plottier-, donde se detuvo el ingreso de 18 vehículos; en Palermo y Río Colorado, 10; en Simón Bolívar y Río Colorado, 12; en Pluspetrol y Bajada de Maida, 31; y en el Ex Peaje de Centenario, 30”.

La Policía neuquina, en total, posee doce controles, algunos en conjunto con personal municipal de Neuquén capital, Centenario y Plottier.

“Las personas que no deban ir a Neuquén por una causa mayor, les pedimos que no viajen. No vamos a agilizar el tránsito. La demora en parte es a propósito porque estamos desalentando el tránsito”, relató Alarcón. Agregó que las conductores, además, que no cuenten con toda la documentación correspondiente de los vehículos, los mismos serán secuestrados.

SFP_Control-en-centenario-(5).jpg Sebastián Fariña Petersen

“Antes en el control solo se pedía el permiso de circulación y la gente se malacostumbró. Hemos secuestrado de todo por diferentes razones: falta licencia de conducir, del seguro obligatorio, la tarjeta verde. Tengan en cuenta que si van a circular tienen que contar con toda esa documentación”, recalcó Alarcón.

Montículos por doquier

Dado el problema que están generando las Picadas para la Policía, Alarcón señaló que los gobiernos comunales ya analizan restringir ciertos caminos con montículos de tierra, para evitar la circulación de las personas.

“El compromiso que había por parte de la municipalidad de Plottier, en algunas arterias, era de poner montículos de tierra”, contó el comisario y aclaró que si bien aún con Centenario no mantuvieron ninguna reunión, en el pasado el gobierno comunal de la vecina ciudad, apostó la utilización de este recurso.