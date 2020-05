Reclaman "acceso a la escuela" durante la cuarentena

En el escrito, los padres, estudiantes, docentes y directivos expusieron que hay muchos estudiantes que están imposibilitados de seguir las tareas desde sus casas por falta de computadoras o falta de conexión a internet.

Además, plantearon que no todos los alumnos cuentan con la posibilidad de ayuda de parte de sus familias por lo que también se ven perjudicados a la hora de acceso a la educación durante la cuarentena.

coronavirus villa la angostura El sábado saldrá una caravana de turistas desde Villa La Angostura.

"Algunos de nosotros disponemos de computadoras con acceso a internet, otros disponemos de dispositivos celulares con acceso a internet y algunos no disponemos de ninguno de ellos acentuando una brecha digital que crea desigualdad de posibilidades para acceder a la información, al conocimiento y a la educación mediante la tecnología", expresaron.

Eduardo Mendoza, padre de un alumno del CPEM N°68 contó que la iniciativa surgió desde un grupo de Whats App de padres donde muchos expresaron su poca conectividad e imposibilidad de sus hijos de alcanzar las tareas emitidas desde la escuela.

"La pandemia deja al desnudo la brecha que existe entre los que están conectados a internet y los que no. En nuestra ciudad hay quienes no lo están por dinero pero también los que no tienen internet porque no llega el servicio", describió el papá en contacto con LMN, quien además consideró que es "necesario que el Estado realice un mapeo de la situación para que pueda intervenir y generar los medios que permitan una conectividad para todos".

coronavirus villa la angostura Villa La Angostura.

En ese sentido, en la nota firmada por representantes de las escuelas CPEM 68, 17, IFD N° 15, Escuelas N° 353, 361, 104, 186 Escuela Jaime de Nevárez, Escuela Especial N° 18 y jardín de infantes N° 57 y 26 reclamaron: Acceso a internet y a sus plataformas educativas para las y los estudiantes, acceso a computadoras para aquellos que no disponen y crear una comisión o mesa de trabajo para solucionar esta situación.

Por su parte, Gerardo Ghioldi, padre de un estudiante de 1° año del CPEM 68, contó a LMN que este reclamo que surgió en Villa La Angostura seguramente se repite en muchas localidades de la provincia, por lo que es importante organizarse y llegar hasta la Legislatura para que se ofrezcan soluciones.

"Con esta situación además quedan en evidencia las dificultades que ya tenía con anterioridad el sistema educativo. Hoy hay muchos reclamos de padres que dicen que los docentes de sus hijos ni contestan si recibieron las tareas y otros docentes que están todo el día", describió Ghioldi, quien consideró que sería importante conformar comisiones para que desde cada localidad se emitan posibles soluciones.

