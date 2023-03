Reclaman por el deterioro de la cocina del hospital Castro Rendón

No descartan endurecer la protesta en caso de que las autoridades del hospital no les brinden una solución de fondo a los problemas de infraestructura.

Explicó que en mayo del año pasado se reconstruyó el piso de la cocina con un costo de 32 millones de pesos, pero a los pocos meses se deterioró.

“Se empezó a romper el piso y a llenarse de agua. Venimos trabajando en esas condiciones desde julio o agosto, pero se fue haciendo insostenible. Causó varios accidentes menores, pero el fin de semana una compañera se esguinzó y ahí dijimos que no íbamos a seguir trabajando así”, relató Godoy.

La cocinera dijo que reclamaron ante las autoridades del Hospital en varias oportunidades desde el año pasado. “El mes pasado nos dijeron que a fines de febrero lo iban a arreglar, después lo pasaron para mediados de este mes y luego para fines de marzo”, aseguró.

Cocina Hospital Castro Rendón.mp4

“Nos dijeron es que la empresa no iba a cubrirla con la garantía porque, según ellos, habían hecho bien el trabajo y se rompió porque nosotros hicimos algo mal. No sé qué pudimos haber hecho mal. Por eso, lo haría el hospital”, agregó.

Los trabajadores esperan que los reciban las autoridades del hospital para avanzar en un acuerdo. Mientras tanto, se garantizará la cocción de la comida para los pacientes internados y sus cuidadores, pero no para las guardias.

hospital Castro Rendón- retención de tareas- cocina- 2.jpg

Si no tienen respuestas, no descartan ir al paro. “Lo hemos hecho el año pasado, pero es un caso extremo. No queremos cortarles el servicio a los pacientes. Cocinar para la guardia triplica el trabajo y en estas condiciones no se puede. Queremos brindar un servicio de calidad y para toda la población, pero no poniendo nuestra salud en riesgo”, agregó la cocinera.