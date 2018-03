"Hay unos 300 trabajadores en el ingreso de la planta porque no se terminó de completar el pago adeudado. Si bien realizaron una nueva partida, pedimos que nos terminen de cancelar la próxima semana. También pedimos la continuidad laboral", señaló Cristian Salas, delegado de la planta.

Dijo que "lo principal es tomar las decisiones política de construir la IV central nuclear y que sea con agua pesada. Eso nos daría una continuidad de 6 a 10 años más la posibilidad de producir 400 toneladas de stock".

Si bien dijo que aún no hay nada firmado y de ahí la decisión de llevar adelante las medidas de fuerza. "Es preocupante, devastador estar ocho meses sin producir. No nos gusta, no estamos acostumbrados y estamos pidiendo la posibilidad de producir", destacó Salas.

piap-frente-planta.jpg

LEÉ MÁS:

Obreros de la PIAP vuelven a reclamar sobre la Ruta 237

Obreros de PIAP no se van de la ruta