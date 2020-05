Reclaman por pérdidas de agua en calles de Santa Genoveva

Indicó que las cañerías datan desde el inicio del barrio y estos continuos inconvenientes se presentan en todas las bajadas hacia el centro de la ciudad, siendo las de mayor conflicto las calles Entre Ríos, Caminos, Villegas e Islas Malvinas.

“Es de no parar, emparchan (cuadrillas del Epas) en un lado y se rompe en otro”, aseveró el vecinalista. Dijo que hay roturas en Villegas, Ameghino y Monseñor D`Andrea, Entre Ríos y Pinar; Pinar al 800, Pinar y Mendoza; Caminos e Islas Malvinas; Camino y Basavilbaso, Malvinas y Entre Ríos.

Sarli agregó: “En la época de (Horacio) Quiroga habíamos bautizado a Santa Genoveva como la capital del bache, entonces él asfaltó y ahora es la capital del caño roto”.

Señaló que principalmente en el barrio se dan dos tipos de inconvenientes: las aguas subterráneas que socaban casas, debido a la existencia de ríos subterráneos, y la rotura de caños de agua corriente.

“Tenemos problemas estructurales en la zona de Leloir y Miguel A. Camino donde hay 2 o 3 viviendas ese problema de socavamiento. No sé si tiene una solución hidráulica, es bastante complicado”, añadió.

El titular de la vecina abogó por una solución definitiva ante las continuas roturas de caños. “El Epas está metido en el barrio arreglando cañerías, no es que no viene, el problema es que no dejan de trabajar todo el año en cambiarlas y romper asfalto. El agua sigue corriendo socaba casas y terrenos en uno de los barrios que más crece y que tiene uno de los metros cuadrados más caros de la ciudad”, aseguró.