Reconocen que a Tinelli le deben casi u$s 13 millones

De no creer

Según publicó Clarín, allí figura que Ideas del Sur, la productora fundada por el conductor y una de las empresas del Grupo Indalo, le debe $137.375.000 a Tinelli por su “contrato de exclusividad y conducción” de Showmatch. A esa cifra se le agregan u$s 12.900.000, que le debe a Tinelli la empresa South Media Investments, otra de las empresas de Indalo, por la compra del 19% de Ideas del Sur en abril del año pasado.

El conductor ya presentó una denuncia en la Justicia contra López y Fabián de Sousa. Los acusa por los “delitos de estafa, desbaratamiento de derechos acordados e insolvencia fraudulenta”. También acusó a los nuevos accionistas, encabezados por Ignacio Rosner, de no querer cancelar la deuda y de sugerirle llevar a la quiebra a Ideas del Sur, por ser deficitaria.

Despidieron a Víctor Hugo Morales de C5N

Buenos Aires

Víctor Hugo Morales fue desvinculado de C5N y ayer su programa ya no salía al aire. El propio periodista comunicó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron un año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”, fueron las palabras del reconocido periodista y conductor. Se supo que el Grupo Indalo emitirá un comunicado en las próximas horas.

Por otro lado, también fue despedido su productor, Julián Capasso, quien tuvo un altercado con Alfredo Leuco en la última entrega de los Martín Fierro de radio.

Apoyo de Cristina

Una de las primeras en solidarizarse con Víctor Hugo fue Cristina Kirchner, con cuyo gobierno el conductor se sentía identificado.

En un mensaje que retoma el tuit del ahora ex conductor del noticiero, la ex presidenta escribió: “Se consolida el apagón informativo en Argentina. Mi solidaridad con @VHMok y con sus televidentes, que desde hoy tendrán una voz menos para escuchar”.