Reflexión escandalosa

Proclamándose defensora de “las dos vidas” y en contra de muchas de las manifestaciones que hacen grupos feministas como en las que marchan desnudas, la panelista de Pamela a la tarde recibió todo tipo de insultos. Muchos de ellos le recordaban las producciones de fotos en las que se mostró completamente desnuda.

Al buen uso: La ex del Ogro Fabbiani aseguró que cuando estuvo con Robbie Williams usó preservativo.

Amalia Granata

A raíz de uno de esos comentarios, Amalia no duró en salir al cruce. “Te cuento que cuando mostraba las tetas usé al ‘patriarcado’ pajero y le compré un departamento a mi hija (Uma, fruto de su relación con el ex Lanús) y cuando me acosté con RW (Robbie Williams) usé preservativo y nunca oculté mi pasado ni mi vida, orgullosa de todo lo que logré, vivo en libertad pero nunca maté inocentes indefensos”, escribió.

Amalia Granata

Desnudos pagos: La panelista dijo que con sus producciones pagó un departamento para su hija.

Las críticas a su tuit no se hicieron esperar y varios usuarios le dedicaron un mensaje. “La encarnación de la ignorancia: Amalia Granata”; “Granata siempre salvó las dos vidas: su primer hijo lo tuvo como botinera, el segundo con un empresario, nunca un cartonero. Siempre ‘salvó’ las dos vidas: la de su hijo y la suya. Robbie Williams no le dio tiempo”; y “‘Usé al patriarcado’. Ni debes haber sabido lo que era eso”, fueron algunos de los comentarios.