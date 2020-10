Renuncia y polémica

Luego el periodista detalló: “Si bien a la tarde charlaron con su representante y trataron de convencerlo, tipo seis de la tarde la decisión estaba tomada. La producción a pesar de la decisión que había anunciado públicamente le dijo ‘si querés venir, si te arrepentís, podés venir a la noche y participar’. La decisión se toma una vez que él no concurre”

Sacó las garras

La cantante Melina De Piano, pareja de Alex en el Cantando, fue directo contra Mediavilla: “Ya quedó demostrado quién es quién con esto. Sabemos que nunca le fallaste el respeto a nadie y que era difícil seguir con alguien que amenazó con hacer todo lo posible para que te vayas. @omediavilla todo fue tu culpa, hacete cargo de una vez”.

“Para los que siguen buscando que hable mal de @alexcaniggia, eso jamás va a pasar. Me conmovió su renuncia y él lo sabía, pero tmb evaluó no irse solo por mi trabajo. De hecho pidió junto a Fabi (manager) que me tengan en cuenta para otra pareja. Eso es Alex, un compañerazo”, aclaró la cantante en otro tuit.

https://twitter.com/MelinaDePiano/status/1318569290413592576 Para los que siguen buscando que hable mal de @alexcaniggia, eso jamás va a pasar. Ayer me conmovió su renuncia y él lo sabía, pero tmb evaluó no irse solo por mi trabajo. De hecho pidió junto a Fabi (manager) que me tengan en cuenta para otra pareja. Eso es Alex, un compañerazo — Melina De Piano (@MelinaDePiano) October 20, 2020

https://twitter.com/MelinaDePiano/status/1318570237214789633 Entiendo sus motivos de renuncia, como dije ayer uno tiene que estar cómodo en su lugar de laburo y si él no lo estaba tiene todo el derecho de irse. Lo quiero, lo respeto y amé conocerlo.. fue un placer haber entrado en este team, siempre me hizo sentir su par @alexcaniggia — Melina De Piano (@MelinaDePiano) October 20, 2020

p20-f02-espe(SCE_ID=465668).jpg

Dolida por su hermano, Charlotte amenaza con irse

El representante de la mediática, Fabián Speroni, contó que ella no tiene ganas de seguir en el Cantando por la renuncia de Alex.

El mánager de los hermanos Caniggia reveló ayer que Charlotte se sintió dolida por el trato que recibió su hermano en el certamen -después de la fuerte pelea del viernes pasado con Mediavilla- y ahora, tras la renuncia de Alex, evalúa irse del Cantando.

“Charlotte no está ensayando, empezaba a ensayar hoy (por ayer) y el lunes estábamos eligiendo lo que va a cantar teóricamente la semana que viene, pero ella me pidió que por favor lo convenza al hermano de que no renuncie, porque si él renunciaba, ella también”, contó el mánager sobre la situación actual de la hoja de Claudio Paul Caniggia. Y agregó: “Ella me dijo ‘la verdad yo tengo ganas de seguir’. Charlotte está aburrida y quiere trabajar. Entonces tiene muchas ganas de volver al show, pero por lo que hablé, su idea es no seguir”.

Minutos después el representante de los hermanos Caniggia sostuvo contundente: “Lo que no significa es que ya renunció porque en realidad es una conversación que yo tuve con ella. Le pesa la renuncia de su hermano. Si me decís hoy, es un 90% de que no va a estar y un 10% que sí”.

“¿Por qué le pesa?”, preguntaron las angelitas en el piso, buscando entender por qué no quiere volver al Cantando sin su hermano. “Para su hermana y para mí también, lo que pasó es una injusticia. Alex no se merecía lo que le pasó”, aseguró Fabían Speroni.

Mediavilla: “Yo no lo eché, se fue solo”

En dialogo con LAM, Oscar Mediavilla fue contundente sobre la renuncia de Alex. “Yo no lo eché, se fue solo”, sentenció el jurado.

“Se fue solo, pero porque dijo que fue una falta de respeto lo tuyo, que un señor mayor le faltó el respeto”, le dijo Mait

“Sí, soy un señor mayor y hago cosas de señor mayor. ¿Qué tiene que ver? Me dijo un montón de cosas horribles, pero yo también me las banco”, comentó Oscar.

Y Maite insistió: “¿Creés que lo hizo para no quedar en el teléfono?”. “No sé, por ahí se asustó”, chicaneó el artista.

“Él dijo que limpiaba a todos en el teléfono”, acotó Maite. “Se hubiera quedado y limpiaba a todos, me limpiaba a mí también”, ironizó Oscar.