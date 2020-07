Responsabilizan a Vialidad por la demora en Pino Hachado

El coordinador de Frontera Andina Sur, Carlos Sepúlveda, responsabilizó a Vialidad Provincial , más de las condiciones climáticas, de que el paso internacional Pino Hachado estuviese intransitable durante diez días. E indicó que no se ha invertido en maquinaria eficiente para trabajar en ese sector cordillerano. “Vialidad no está a la altura de las circunstancias”, enfatizó.

Indicó que pasado el mediodía esa situación estaría resuelto para que puedan accionar los despachantes aduaneros y así habilitar el paso a los camiones varados a ambos lados de la frontera con Chile. Agregó que había unos 50 camiones varados en Las Lajas y unos 120 en Liucura, a 24 kilómetros del paso Pino Hachado.

Sepúlveda contó a LM Neuquén que en tres tramos se abrió la calzada sólo para un carril debido al bardón de nieve que predomina en la parte más alta de la Ruta Nacional 242. “En dos tramos muy largos, de unos 500 metros, se acumuló unos 2,5 metros de nieve, pero en la zona del límite, en unos 200 metros de la calzada, se acumularon hasta ayer (miércoles) unos 8 o 9 metros”, ejemplificó.

Pino-Hachado-nieve-vialidad.jpeg

Consideró que “por más que haya habido un temporal atípico, Vialidad Provincial optó por otras prioridades. Recién hoy (jueves) llegaron las máquinas. Ayer (miércoles) lo trabajó Chile. Lo hicieron en tres días" Y enfatizó: "Apelo a que Vialidad invierta en maquinaria eficiente”.

En tal sentido, dijo que el Gobierno de Chile regaló una pala frontal para motoniveladora, que es más rápida y trabaja más derecho, que todavía no la incorporaron. Los trasandinos despejaron del lado argentino con una frezadora, una pala frontal y un camión salero.

“Prácticamente el 70 por ciento lo hizo Chile, llegaron al centro de frontera y avanzaron hasta el campamento. Vialidad despejó 14 kilómetros desde Las Lajas con una topadora y una barrenieve alquilada. En mi opinión podría invertir y no alquilar”, sostuvo el coordinador, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

Puntualizó que la topadora y la pala cargadora que usan no tienen más lugar por dónde sacar la nieve porque está el guardarail y lo tienen que romper. “No lo rompen por irresponsables, con una frezadora la tiraría lejos sin tener que romper nada. Sobre la Ruta 242 hay curvas que no tienen guardarail ni cartelería, justamente porque no tenían por dónde sacar la nieve”, alertó.