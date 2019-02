"Parece que @SergioMassa le ofreció a @cuervotinelli ser su candidato a gobernador", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

La relación de Tinelli con el peronismo ha tenido algunos altibajos. Él mismo reveló que sus raíces políticas pertenecen a ese movimiento, pero también ha disparado contra el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, asegurando que para él, “atrasan”.

Desde el entorno del Cabezón respondieron que por el momento "no le ofrecieron nada concreto" pero que no "descarta participar en política" y agregaron que con Sergio Massa los une "una excelente relación", según consignó el portal Rosario Plus.

En junio del año pasado, Tinelli recibió en su casa al líder del Frente Renovador. Le preguntó qué pensaba de su lanzamiento político.

El conductor ya había tenido un encuentro con Eduardo Duhalde, a quien le pidió consejos, y desde Twitter comenzó a criticar el aumento de los precios y hasta cruzó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a quien criticó por su postura con respecto al aumento de las tarifas.

En Octubre del año pasado Massa se manifestó sobre las intenciones políticas del conductor. "Tengo respeto por él, por su sensibilidad, por su permanente búsqueda, más allá de que lo hace desde su lugar de conductor, empresario y artista. Es un tipo valioso", puntualizó.

Este año, el conductor se encontró con Roberto lavagna, qien pertenece al Frente Renovador.