Rial saliÃ³ a bancar a KÃ¤mpfer por la detenciÃ³n de Boudou

Conmovido

Sin dar vueltas, Rial tocó de lleno el tema Kämpfer: “Hoy había mucho morbo alrededor de lo que iba a decir respecto a Agustina. Como siempre, es actualidad y lo trato como tal”, disparó el periodista. Luego continuó: “Al margen de que yo ya no esté con Agustina me conmueve este tipo de cosas y estoy seguro de que ella va a poder explicar todo”.

Rial adelantó que su ex ya pidió una prórroga de la fecha de indagatoria. “Fue madre hace dos semanas y quiero aclarar que yo no le pago al abogado. No me hago el boludo, lamento lo que está pasando, no es cómodo, no es lindo, pero tendrá que ir a declarar”, destacó.