Ricardo Darín, un suegro baboso que adora a Tokio

Buenos Aires. Ricardo Darín fue el primer invitado especial que tuvo Todo x hoy, el nuevo programa de Guillermo López que se estrenó el lunes por canal 9. Durante la entrevista, el conductor no pudo esquivar preguntarle por Úrsula Corberó, pareja de su hijo y protagonista de La casa de papel donde interpreta a Tokio. “¿Cuánto te rompen los quinotos preguntándote ‘che, y Tokio qué onda?’”, dijo López, a lo que Ricardo respondió: “En realidad, mucho a mí no. Tuve la oportunidad de ver la trascendencia que tomó no sólo la serie, sino en especial Úrsula. Es un boom mundial”. “En Cannes fue precisamente un fenómeno fuera de lugar. Apareció ella solita en el medio de la alfombra roja, invitada por nosotros, porque además no tenía que promocionar ninguna película, y se detuvo el tiempo ahí”, reveló Darín. Por último dijo que Úrsula tiene “luz” y es “muy buena actriz”. “Si hay alguien que está muy bien en esa serie, junto a tres o cuatro actores, es ella”.