Rincón de Emilio no para el reclamo por calle usurpada

El reclamo fue presentado en febrero, pero se comenzó a tratar recientemente. Se trata de una petición para que el expediente que busca venderle esas tierras a Rincón Club de Campo se rechace y se archive.

En la reunión los concejales discutieron acaloradamente por una de las tomas vip más clásicas de la ciudad que afecta al barrio lindero. Es que en la época de lluvias obstruye los mecanismos naturales de desagote.

Rubén Gómez, vecino de Rincón de Emilio, explicó a LM Neuquén que antes de que el country se instalara en la zona, el agua circulaba por la calle América del Sur hacia el balneario Boca del Sapo -ubicado detrás del barrio-, por lo que se evitaban inundaciones.

Sin embargo, con la llegada de Rincón Club de Campo, la calle quedó obstruida por el campo de golf. En este contexto, las autoridades cavaron una zanja para drenar, pero funciona como un dique ya que elevaron el nivel del camino. Además, explicó que en otro sector del barrio -calles África y Asia- existe un desagüe taponado del que nadie se hace cargo.

El sector tomado por el country está comprendido, además, por tierras del Parque Regional Barda Norte, una zona declarada área protegida. Esto significa que no puede ser vendida, ya que es defendida por la Constitución y por tratados internacionales.

Los concejales de UNE Francisco Baggio y Fernando Schpoliansky presentaron a fines de 2016 un proyecto para declarar la caducidad del permiso de uso y ocupación con el que contaba Rincón Club de Campo.

“El country adquirió el permiso en 1992, que había sido concedido por diez años y renovado por otros diez, por lo que en 2012 caducó. En el contrato se le cedían unas tres hectáreas, pero Rincón ocupó ocho hectáreas”, detalló Schpoliansky. “Queremos que sean restituidas para la gente del barrio”, aseguró.

“Mientras se discutía una usurpación ilegal de tierras, en Parque Industrial reprimían para desmontar una toma. Castigan a los que menos tienen y se las dejan pasar a los que más tienen”. Fernando Schpoliansky. Concejal por UNE

Hicieron una picada para ir a sus casas

Los problemas que ocasionó el country no se limitan sólo a las inundaciones durante las épocas de lluvias, sino que además un grupo de vecinos no puede acceder a sus hogares por la obstrucción de la calle.

Según explicó Rubén Gómez, estos vecinos debieron trazar una picada por detrás del barrio para poder entrar a sus casas, ya que no tienen forma de seguir directamente. Esto no sólo los imposibilitó de circular por sus veredas, sino que además los privó de la red de energía eléctrica, ya que CALF no puede ingresar para conectarlos.