Rioseco criticó a Gutiérrez por la política petrolera

“Estamos muy preocupados por la situación económica de Neuquén, nos encontramos con la decisión de desregularizar el precio del petróleo, esto perjudica seriamente a la provincia, ya que recibiremos menos regalías y el precio del barril criollo también bajará, antes, con un precio más alto permitía tener algo de competitividad”, sostuvo Rioseco durante la actividad.

El ex intendente de Cutral Co, agregó que ante este nuevo escenario, las estadísticas del sector no son favorables. “La caída de la actividad petrolera en estos ocho meses ha sido del 26%; se compara el mes de agosto de este año con el mismo mes pero del 2001”, dijo.

Asimismo, opinó que con la liberación del precio del combustible “se terminan dos cosas, primero el barril criollo que nos permitía tener una perforación mínima y, segundo, se termina el precio diferencial para la Patagonia”.

“Le pido al gobernador que se pare con dignidad y que defienda los intereses de Neuquén, que haga valer el potencial que tenemos en Vaca Muerta, y con todos los recursos naturales para darles mayor calidad de vida a los neuquinos”, indicó.

Rioseco se refirió a las estadísticas del Indec y señaló: “También nos encontramos con que el nivel de desocupación entre mujeres de 18 a 35 años es del 20 por ciento, esto es inaceptable en una provincia rica”.

Por último, expresó: “Levantamos la voz diciendo lo que está sucediendo en Neuquén producto de un modelo neoliberal que desconoce la economía regional. Hay que pararse con dignidad para defender los recursos de la provincia, si no, no tenemos destino, hay que corregir el problema de la tierra que siempre ha sido motivo de negocios y de corrupción”.