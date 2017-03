Rioseco dice que Neuquén no puede tomar más deuda

NEUQUÉN

El proyecto de ley que autorizará al gobierno neuquino a tomar un nuevo endeudamiento fue ayer blanco de las críticas del parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, quien señaló que “la provincia está fundida y esto profundiza su crisis económica”.

El ex intendente de Cutral Co apuntó que el problema es “el modelo” de gobierno. “Tenemos un Estado elefante que no le termina sirviendo a nadie, me parece que hay que buscar un modelo que sea más distributivo, productivo, de mediano y largo plazo que establezca reglas de juego claras para todos”, sostuvo el parlamentario.

Indicó que el gobernador Omar Gutiérrez no le puede echar la culpa a nadie, ya que tiene que resolver “su propia herencia” y contrapuso esta situación a la del municipio que condujo hace poco tiempo.

3168 millones de pesos es el pedido de endeudamiento El proyecto ya tiene el rechazo del Frente para la Victoria a través de la diputada Nanci Parrilli y los disputados de izquierda, Patricia Jure y Raúl Godoy que lo criticaron fuertemente.

“No se puede sacar un crédito para pagar otro crédito, esto es como sacar un crédito para pagar el mínimo de la tarjeta; lo que están haciendo es sacar crédito para pagar los intereses y la amortización de la deuda y para gastos corrientes”, opinó.

Rioseco recordó que muchos refinanciamientos el Ejecutivo los “disfrazó” con algunas partidas destinadas a obra pública pero advirtió que esto involucró sólo un 20% de esos créditos.

“Ahora, desde hace dos años a esta parte, los últimos créditos se sacan directamente para pagar gastos corrientes y deuda”, dijo y añadió: “Este es el peor de los escenarios para cualquier Estado. Yo creo que la provincia de Neuquén va a entrar en cesación de pago en el mediano y largo plazo porque no podrá sostener la situación en la medida que no cambie la coyuntura económica del petróleo”.