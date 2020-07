Rioseco: "Hay preocupación y tomamos medidas de restricción"

Cutral Co y Plaza Huincul funcionan en bloque. Ambos municipios resuelven en conjunto todas las medidas vinculadas a evitar la propagación del COVID-19; sin embargo, en las últimas horas los contagios aumentaron y, con cada uno de ellos, la preocupación, asegura el jefe comunal de Cutral Co, José Rioseco, quien, no obstante, dice que están preparados desde el punto de vista sanitario para dar las respuestas necesarias.