Rioseco le enrostra al Gobierno la falta de acceso al gas

“Neuquén es la provincia más rica de Latinoamérica y no pueden ser las asimetrías que tenemos, no puede ser que la provincia más rica en gas tenga 50 mil personas viviendo sin gas natural”, aseguró el actual parlamentario del Mercosur y ex intendente de Cutral Co.

Rioseco y Asunción Miras Trabalón, la número dos de su lista realizaron una caminata por Vista Alegre Norte, en un recorrido que tuvo un cierre de acto en El Chañar antes trabajadores de la construcción, del petróleo, productores, familiares y vecinos de la localidad.

“Tenemos el norte de transformar la provincia. El MPN siempre dice que levanta la bandera del federalismo. Pero la levanta en la campaña y la baja en Buenos Aires: entrega y regala el gas y el petróleo y nos dejan migajas de todo lo que explotan”, disparó Rioseco, segundo del MPN durante las últimas elecciones provinciales para gobernador.

Al finalizar el acto, expresó: “Venimos transitando hace mucho tiempo que se puede gobernar de manera eficiente, con una mirada puesta en los que menos tienen, en los que más necesitan, en los trabajadores.

Para Rioseco, hay un “movimiento masivo de la gente” que “se suma a nuestro proyecto social y transformador planeado para toda la provincia”. “Soñamos con una sociedad ascendente, en la que todos tengan tierra y vivienda, en la que el hijo del trabajador vaya a la universidad, estos son los sueños que tenemos. Ya los hicimos realidad en Cutral Co”, aseguró Rioseco.

Tres bancas de diputados renueva la provincia.

Son las que se ponen en juego en Neuquén en las elecciones del 22 de octubre. Dos de ellas están ocupadas hoy por legisladores del MPN, mientras que la restante, por uno del kirchnerismo. Antes están las PASO, el mes que viene, una suerte de interna abierta para los partidos.