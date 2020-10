El intendente de Cutral Co , José Rioseco, se mostró contrariado por la demora del gobierno provincial en el llamado a licitación para la realización de una obra de agua, pese a que el dinero está disponible desde septiembre del año pasado .

“ Entre el municipio de Cutral Co y Plaza Huincul pusimos 90 millones de pesos para la ejecución de la obra . El trámite de la licitación lo tiene que realizar el EPAS, pero no lo hace . Ya reiteramos el reclamo ante el gobernador de la provincia (Omar Gutiérrez) para que lo haga”, enfatizó Rioseco.

Dijo que se trata de una obra que consiste en la colocación de la tubería de 800 milímetros que conecte la estación elevadora del río Neuquén a la planta potabilizadora Buena Esperanza.

“En lo particular, no vemos que haya ganas de hacer la obra. Teniendo el dinero, es el colmo. Ellos deberían hacer el trámite y no la adjudican, la declaran desierta. Ya se hicieron tres licitaciones previas”, agregó.

El jefe comunal advirtió que, de no llevarse a cabo esta obra con anticipación al verano, les puede traer consecuencias negativas a ambos municipios, aunque aseguró que la Municipalidad de Cutral Co se encargó de realizar recambio de cañerías para efectivizar la cantidad de agua en la red para la población.

“Es una obra del Epas a cargo del presidente Mauro Millán. El gobernador le baja la orden, pero no sé porqué no se termina haciendo”, puntualizó.

rioseco intendente conferencia comarca petrolera.jpg

Rioseco señaló que la obra sigue estando paralizada. Las comunas aportaron y depositamos 90 millones de pesos, en tanto que la Provincia se comprometió en sumar otros 10 millones, en caso de que fuera necesario. “Pero en la última licitación ofertaron 65 millones, por debajo de lo que finalmente nos autorizaron. Nos parece poco serio”, añadió.

Las comunas lograron la financiación a través del ENIM, el ente autárquico intermunicipal, que es un organismo creado para apoyar iniciativas financiables y proyectos viables para generar la reconversión productiva en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul.

“Ya fue aprobado incluso por el Concejo Deliberante. Es una obra importante para los dos municipios con alcance a unas 60 mil personas. Conectaría la estación que engancha al acueducto”, detalló el intendente.

Es una obra estimada en un plazo de unos cuatro meses, sumado al mes de gestiones administrativas, de ahí el reclamo del municipio para que se aceleren los plazos de licitación, de cara al inicio de la temporada estival.

“El dinero ya está disponible, se desvaloriza a medida que pase el tiempo. Entiendo que cualquier empresa hoy por hoy le puede atraer ese dinero en efectivo cuando no hay en el mercado”, cerró el jefe comunal.