River no explotó y volvió con derrota

En el Millo hizo su debut Lucas Pratto y, además, tuvo su regreso en partidos oficiales Rodrigo Mora tras superar una dura lesión que le demandó casi un año de recuperación. El equipo de Gallardo no encontró su juego en ningún momento y tras el gol del Globo fue un manojo de nervios.

En la previa el partido estuvo demorado casi dos horas por una amenaza de bomba en el Tomás Ducó.

Iniciado el juego, la primera de peligro la tuvo Santos Borré, que tras un gran pase en profundidad del Pity quedó solo frente a Marcos Días, quien estuvo atento y lo atoró a tiempo.

River era más y tuvo la siguiente en los pies de Scocco, que se dejó caer dentro del área antes de definir y el juez, de forma atinada, continuó el juego.

Llegando a la media hora, cuando parecía que la visita abriría la cuenta en cualquier momento, un pelotazo largo del arquero entró al área de River, Montiel camiseteó a Noir y el juez no lo perdonó. Pusseto, desde los 12 pasos, cambió por gol y abrió la cuenta.

A partir del gol River mostró su peor versión, nervioso y sin poder generar situaciones claras de gol. Damonte, de cabeza, tuvo la última de la etapa para poner el segundo pero su remate se fue desviado.

En el complemento el partido se hizo de ida y vuelta y arrancó con llegadas para los dos. Primero, Noir de volea encontró bien parado a Lux y, más tarde, Scocco de media vuelta fue tapado justo por Marcos Díaz.

Apenas pasando los diez minutos, Santos Borré tuvo una de las más claras del partido tras un rebote que le quedó servido dentro del área tras un tiro libre de Scocco, pero la agarró muy abajo y la mandó a las nubes.

El visitante siguió empujando y enseguida tuvo otra para el empate con una doble jugada primero de Scocco, que contuvo el arquero, y luego de Borré, que remató sin ángulo y la pelota recorrió toda la línea final.

Con más empuje que ideas, el equipo de Gallardo siguió atacando, pero fue un manojo de nervios y le costó una enormidad triangular con claridad de mitad de cancha en adelante.

Gallardo mandó a la cancha a Pratto en lugar del colombiano Borré, aunque el que tuvo la siguiente de riesgo fue Nacho Fernández, que remató con potencia desde lejos y la pelota se fue cerquita del palo izquierdo de Díaz.

Ya con el Oso en cancha, River llegó por la izquierda a toda velocidad con el uruguayo Saracchi, pero ya dentro del área le quedó para la derecha y remató débil en zona de gol.

En busca del gol salvador, el Muñeco mandó a la cancha a Rodrigo Mora, que volvió a jugar de forma oficial tras nueve meses de recuperación y fue tal vez lo único positivo que tuvo el elenco de Núñez en todo el partido.

Los minutos finales fueron a puro centro para Scocco y Pratto, exponiéndose a la contra del equipo quemero, vía por la cual casi lo liquida Pusseto por un blooper entre Saracchi y Lux que casi aprovecha el volante.

El tiempo se les agotó a los de Núñez, que no encontraron respuestas a una buena defensa del equipo de Alfaro ya que no dejó huecos en el tramo final y terminó festejando con justicia. El Millo quedó muy lejos a 18 de Boca y a 9 de los puestos de Copa Libertadores. El Globo, en cambio, se acercó a 9 de Boca y se anima.

“Tuvimos poca profundidad y estuvimos imprecisos. No jugamos bien, tenemos que mejorar”Nacho Fernández, el volante tuvo otro flojo partido en mediocampo de River

“Hicimos un buen partido, por momentos perdimos la pelota pero tratamos de cerrarle los caminos para que ellos no puedan jugar”, Patricio Toranzo, el Pato se retiró ovacionado en el segundo tiempo

Empezó casi dos horas más tarde por amenaza de bomba

Cuando el partido de Huracán y River en el Tomas Ducó tenía todo listo para arrancar en los minutos previos a las 19:15, horario aproximado al inicio del encuentro, una amenaza de bomba obligó a que se postergara el pitido inicial hasta las 21:15. Por este motivo los bomberos del lugar tuvieron que evacuar el estadio para revisar si las condiciones de seguridad estaban dadas como parte del protocolo ante estas situaciones. Además, las hinchadas fueron requisadas nuevamente como parte del operativo para garantizar la seguridad en el encuentro. Sobre la situación anómala se expresaron varias voces vinculadas al partido, una de ellas fue el árbitro Germán Delfino, que afirmó: “Estábamos en el vestuario y nos dijeron que teníamos que desalojar el estadio. Nos sorprendió”, y a su vez agregó que no había predisposición para reprogramar el encuentro otro día. “Hay buena voluntad de todos para que se juegue, de los equipos, de la AFA y de nosotros”. Otro de los protagonistas que se expidieron sobre el hecho fue Guillermo Madero, del programa Nacional Tribuna Segura, quien señaló: “Esto apunta a algunas cuestiones que están dando vuelta en Huracán”. Los dos equipos empujaron para que el partido no se postergara y finalmente el encuentro comenzó a las 21:15. El incidente será investigado por la Justicia.

6 Puntos sacó River de los últimos 30 en la Superliga

Con esta nueva derrota quedó en el puesto 19 a 18 puntos del líder Boca y a 9 de Huracán, por ahora el último que entra a la Libertadores.

6 Partidos de los últimos siete perdió el Millo

Además, de los últimos 10 solamente ganó uno. Todavía lo pueden superar otros tres equipos en lo que queda de la fecha.

Gallardo enojado: “Nos cobraron un penal que no fue”

Perdimos un partido increíble, nos cobraron un penal que no fue. Me pone mal la derrota, más cómo se dio. No queríamos que haya esta distancia con la punta”, señaló con bronca el DT de River, Marcelo Gallardo. Sobre la lesión de Ariel Rojas antes del partido, explicó: “Fue en la entrada en calor, en un pique que hizo. Mañana le harán los estudios y veremos”.