River sacó chapa y ya sueña con su sexta final

No fue una victoria fácil para el equipo de Gallardo, ya que le costó una enormidad abrir la cuenta ante un visitante replegado durante los 90 minutos. La estrategia de Almirón fue apostar a la velocidad de Acosta y Silva, aunque tuvieron pocas chances para generar peligro.

El Millonario, con un esquema poblado de mediocampistas (sólo con Scocco como punta definido), monopolizó la pelota pero le costó mucho generar jugadas claras de peligro, por lo que casi no se patearon al arco en la primera etapa.

La primera de peligro llegó recién al minuto 10 cuando Montiel llegó al fondo de la cancha a pura velocidad, tiró el centro y tras un desvío casi se le mete a Andrada que controló bien. Más tarde, el que tiró el centro fue Saracchi para la llegada de Scocco, que definió de zurda y encontró otra vez bien parado al “1”.

Lanús respondió a los 16, con una gran corrida de Acosta, que le ganó la espalda a Montiel y cuando se metió al área el lateral se rehizo y alcanzó mandarla córner justo antes de que rematara. El Grana siguió aprovechando la espalda de los laterales y por la derecha llegó otra vez con peligro, pero dentro del área Maidana desactivó con lo justo y mandó al córner.

Antes del cierre, una buena media vuelta de Scocco casi sorprende a Andrada, pero nuevamente el arquero se quedó con el festejo.

"Hicimos un partido inteligente. Nos queda la revancha. La serie continúa abierta”.José Sand. El Pepe con bronca, pero con fe.

12 Los tantos de Scocco

Prometía goles y está cumpliendo. Ignacio Scocco, con el tanto de ayer a Lanús, lleva siete tantos en la Copa Libertadores, dos en la Copa Argentina y tres en la Superliga.

Lo metió en un arco

De entrada en el complemento, River volvió a avisar con una pelota que quedó boyando en el área tras un córner y otra vez a Nacho Scocco lo taparon antes de patear.

El local siguió siendo más y llegando a los 10 minutos fue Pinola el que sorprendió con un tremendo zurdazo afuera que se estrelló en el palo derecho del arquero granate.

El Muñeco movió el banco y mandó a la cancha para tener mayor peso ofensivo a De la Cruz primero (por Nacho Fernández) y a Auzqui después en lugar de Rojas.

De todos modos, la tónica del partido siguió siendo la misma; River manejando el balón y merodeando el área pero sin ideas ante un Lanús abroquelado en el fondo que tampoco pudo aprovechar ninguna contra.

Sin embargo, cuando parecía que el partido iba derecho al empate apareció Scocco. El ex Newell’s capturó un rebote tras un potente remate del Pity Martínez y la mandó a guardar para desatar el festejo de un Monumental que comenzaba desesperarse. El uruguayo De la Cruz fue clave en la jugada metiendo un gran pase para la entrada del Pity.

Saracchi, de buen partido sintió un tirón sobre el final y se fue reemplazado por Casco.

River buscó estirar la diferencia, pero se tuvo que conformar con el 1 a 0. Una ventaja valiosa pensando en la vuelta ante un duro rival que deberá tomar mayor protagonismo en su casa si quiere revertir la historia para jugar su primera final. El Millo va por la sexta.

“Fuimos pacientes e inteligentes”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, destacó la “valentía e inteligencia” del equipo, así como también “la paciencia” para golpear en el momento justo y llevarse la ventaja mínima ante Lanús, en el primer cruce por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

“Dentro de lo que fue un partido cerrado, tuvimos inteligencia”, apuntó. “Colectivamente fuimos sólidos, pero nos faltó un poquito más de lo individual”, agregó.

A la hora de resaltar la virtudes, el Muñeco elogió la “paciencia y eso habla de un equipo maduro” porque “Lanús no atacó y eso hizo que no encontráramos los espacios. Sabía que en una serie de 180 minutos iba a tener esta dificultad en los espacios, pero no pensé que tanto”, comentó.

“La diferencia nos permite ir a Lanús con tranquilidad”, se ilusionó. También valoró el desempeño defensivo. “Seguimos siendo valientes y corriendo riesgos sabiendo que Lanús tenía jugadores veloces”, resaltó.

Sobre la actitud que tendrá River para la revancha, afirmó: “Nosotros no sabemos especular. Vamos a ir a jugar con nuestras armas y siendo inteligentes para aprovechar la diferencia”.

En tanto, el héroe de la noche, Ignacio Scocco, dijo: “Tenía la esperanza de que una me iba a quedar, me quedó y la pude aprovechar”, remarcó el autor del tanto ante el Granate.

“En el segundo tiempo tuvimos más paciencia pero nos faltaba el gol. Pudimos hacer la diferencia e hicimos el desgaste para convertir un gol más pero también era importante mantener el arco en cero”, finalizó Nacho.