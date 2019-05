Roban camioneta en Cipo y asaltan el Yaguar de Roca

“Me afecta mucho ver lo que hicieron no solo con mi camioneta, sino el hecho en sí de que cinco personas con ametralladoras hayan asaltado a la gente de un supermercado. El acto fue terrible y me alegra mucho que no haya pasado nada”, confesó la comerciante cipoleña Carolina Riquelme.

A la camioneta se la robaron mientras ella, su marido y sus tres hijos pequeños se encontraban en el taller del comercio, donde fabrican muebles. Habían dejado su rodado estacionado sobre Brentana, entre Roca y San Martín, de donde hace poco menos de tres años le sustrajeron un Fiat 147.

“El robo tiene que haber sido entre las 20:30 y las 21, momento en que se ausentó un vecino y dijo haberla visto cuando se retiró de su casa, pero al volver, el espacio que ocupaba la camioneta se encontraba vacío”, explicó la comerciante.

El vehículo fue utilizado para el violento golpe comando a Yaguar ubicado en la Ruta 22 en Roca.

El golpe fue ayer por la mañana, y de ahí sustrajeron 10 mil pesos y dos celulares.

Escaparon en la Ford Ranger de los cipoleños, que luego dejaron estacionada en las calles rurales Goya y Rembrandt, y se perdieron de vista al subirse a otro auto. La camioneta será peritada y luego entregada a sus dueños.

12 horas pasaron entre el robo en Cipolletti y el asalto en Roca

los delincuentes una vez que se hicieron con la camioneta manejaron hasta roca, donde ayer en la mañana concretaron un golpe tipo comando utilizando hasta ametralladoras.

LEÉ MÁS

Un matrimonio de Neuquén volcó sobre la Ruta 22 en Río Colorado

Se entregó el empresario neuquino buscado por estafas en Bariloche