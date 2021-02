Robaron dos bombas de agua de la escuela 268 de Senillosa

La directora de la Escuela 268 de Senillosa, Cristina Muñoz, señaló que el de este lunes no fue el primer robo que padece la institución, dado que el pasado 10 de febrero le había sustraído una equipo similar que fue colocada el año pasado en la cocina para abastecer los baños y parte del riego.

Se trata de una escuela que en el 2019 denunció caídas de los paneles de los baños, pérdidas de agua y problemas de abastecimiento en ese sector.

La directora sostuvo que durante el 2020 la obra estuvo algún parada, pero la pudieron reanudar y este año lograron finalizarla. Estaba en proceso de prueba, aún no cuentan con la finalización de obra.

“Desde la empresa se comunicaron con nosotros para para que la probáramos, para que los auxiliares de servicio empezaran a usarla para ver si estaba todo bien. Pero ayer nos enteramos de esta triste noticia. Fue tremendo, una impotencia terrible porque todo nos cuesta muchísimo conseguir”, aseguró la directora.

Además, relató que los delincuentes ingresaron al patio interno del establecimiento donde estaban las bombas protegidas por un enrejado de hierro y dos candados. Los rompieron y se las llevaron.

“Son dos bombas de un hp cada una. Con esas bombas supuestamente no íbamos a tener problemas de agua. Recién la íbamos a poner en marcha cuando comenzáramos la presencialidad. Estamos recién empezando a trabajar en los protocolos en las escuelas”, señaló Muñoz.

Agregó que radicaron la denuncia y se comunicaron con el municipio para dar a conocer la situación y elevaron las actas correspondientes al distrito.

“Aparte de las bombas solicitamos equipamiento de cámaras y a los del sistema de alarma le pedimos que lo hagan extensivo a ese sector”, agregó.

La directora dijo que “todavía falan cuestiones que no están resueltas, no solamente en la escuela 268, en lo que respecta al transporte y a la higiene. No alcanzan los elementos de limpieza que trae el distrito para lograr higienizar después de un año de abandono por haber estado la escuela cerrada”.