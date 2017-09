Robaron su auto en la puerta de una comisaría

La odisea transcurrió entre el domingo y el lunes y fue protagonizada por Carina y su marido. “Todo comenzó el domingo. Habíamos ido a la cancha de Central para ver el partido contra Banfield. Cuando lo fuimos a buscar, no estaba. Nos fuimos directamente a la Comisaría Octava para hacer la denuncia. Allí pasamos todos los datos, aunque nos dijeron que era muy difícil recuperarlo”, dijo Carina. Así, la historia dio un giro inesperado a la mañana siguiente. “Mi cuñado estaba repartiendo con su camión cuando pasó por la puerta de la Comisaría 16ª y vio nuestro auto entre todos los vehículos siniestrados y secuestrados. Ahí se bajó del camión y entró a la comisaría para avisarles”, explicó la mujer.

El marido de Carina acudió al destacamento policial. Se acercó al auto con un efectivo y comprobó que no había sido violentado y que aún permanecían allí las pertenencias que habían dejado. “En el momento de las firmas y los trámites para llevarse el auto, no habrán pasado más de diez minutos, cuando salen con los papeles y las llaves, el auto ya no estaba. Se lo había tragado la tierra. Y ahí comenzó la odisea”, advirtió Carina. Ahora, Carina y su marido esperan que la fiscalía pueda rescatar el material de las cámaras de seguridad que registraron lo sucedido y ver quién se volvió a robar su auto.