Robo con inhibidor: fue a almorzar y le llevaron todo del auto

“Fui a radicar la denuncia a Comisaría Segunda, un oficial me preguntó por qué había ido al paseo y me dijo que volviera al día siguiente porque no me la podía tomar”.

La ventanilla del auto estaba hecha añicos, y sus documentos, tarjetas y una mochila con cosas del trabajo habían desaparecido.

Además de la bronca por el robo, peor se sintió al consultar con los efectivos de Prefectura, quienes más allá de no haber visto nada, se limitaron a decirle que igualmente "no se podían hacer cargo porque la Policía es la que custodia el Paseo", señaló la víctima.

Como dato relevante, Agustín mencionó que un Peugeot 206 gris se encontraba estacionado junto al suyo al arribar al paseo, con el conductor adentro. Ese vehículo, según le confiaron agentes que patrullaban en el lugar, está siendo buscado por recientes robos con inhibidor. Es por eso que estimó que, a pesar del daño, su alarma no se disparó.

Por el momento, el joven ha recurrido a las redes para alertar sobre el nuevo lugar de ataque de los delincuentes y, a su vez para intentar recuperar sus cosas.