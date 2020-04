Rodrigo Aramendia y el análisis de su inicio de temporada

En tanto, el ex campeón del Superturismo Uruguayo dio su impresión sobre la infraestructura que tiene la escudería de Falda del Carmen. “Javier Ciabattari y su grupo de trabajo me han dispensado un gran trato humano, muy fluido y de la mejor manera. Disponen de instalaciones increíbles, el equipo está fuerte, más allá de la victoria de Cornejo con un Ford Focus seguro seremos cuatro autos Citroën C4 Loung para lo que resta del año. Mi compañero Matías Cravero ha ganado con autoridad en la primera fecha además, es de los más experimentados y nos va a servir mucho tanto a Víctor Cornejo como a Javier Scuncio y a mí, tener las referencias de Cravero”, puntualizó.

aramendia TC2000.jpg Rodrigo Aramendia arrancó su segundo año en TC2000 con un nuevo proyecto, ya que sumó al FDC Motor Sports.

También, hizo un análisis de lo que fue su apertura del certamen en Córdoba. “En la clasificación no me fue bien, hubo mucho tránsito en pista y la verdad que en ninguna de las dos vueltas que pude iniciar lanzado las completé como pretendía. Por nada, quedé afuera de invertir los puestos para la grilla y así que se complicó bastante, diría que las aspiraciones quedaron en la Clasificación. Luego, no me fue bien en el Sprint y el domingo largué noveno y llegué séptimo. Me faltó haber conocido el auto y dado más vueltas en la previa”, comentó.

Por último, Aramendia remarcó que está en contacto con el equipo de cara a preparar la continuidad del calendario. “Ya conversé con el equipo y con los Ingenieros pensando en la continuidad del Campeonato, no fue el arranque que queríamos pero miro lo positivo que fue haber girado todas las vueltas y sumar experiencia. Ahora, ya pensando en volver a pista pero, sin apartarme de pensar que la salud es lo primero para cada uno de nosotros. Además, en mi caso esperando un poco en que trazado correremos pero, por supuesto que con las mismas ganas y la misma pasión de siempre”, concluyó.