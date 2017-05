Rolling Stones lanzó un DVD con su gira latinoamericana

La banda recorrió las principales ciudades de la región en 2016 y este material es el fiel reflejo de sus presentaciones y del intenso amor de sus fanáticos por ellos, quienes llegaron a hacer verdaderos shows fuera de los estadios que sorprendieron a los propios músicos.

Además de la película, el documental incluye una serie de canciones que fueron interpretadas en sus distintos destinos: “Out Of Control” (Buenos Aires), “Paint It Black” (Buenos Aires), “Honky Tonk Women” (San Pablo, Brasil), “Sympathy For The Devil” (San Pablo, Brasil), “You Got The Silver” (Lima, Perú), “Midnight Rambler” (Lima, Perú) y “ Miss You” (Lima, Perú).