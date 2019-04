Romántico y apasionado

Tras seis años de amor y un hijo en común, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se comprometieron. La modelo en una entrevista con una publicación se animó a contar cómo el conductor le propuso las alianzas que lucen desde marzo. “Yo soy muy personaje para el amor, demasiado relajada. Pero Marce es romántico. Sabe generar momentos, climas, es muy de las flores, la comida a solas, un bailecito… A fines de marzo llegó a casa y me sorprendió con la cajita. Me dijo ‘hace mucho que quiero que llevemos el mismo anillo’. Eso fue todo”, detalló la modelo y actriz a Gente. Y agregó: “El compromiso con este amor ya lo tenemos a diario. Solo es un símbolo íntimo, un gesto amoroso. Nada tiene que ver con promesas de boda. Si en dos, tres o diez años él o yo nos proponemos matrimonio, no lo sé. Pero este no es nuestro momento”.