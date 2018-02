Rompió el silencio

Un infierno

Entrevistada por The New York Times, Thurman reveló que el poderoso ex productor de Hollywood intentó abusar de ella y dio detalles de las fuertes situaciones que vivió en un hotel de Londres.

“Fue como un golpe en la cabeza. Me empujó hacia abajo. Trató de ponerse sobre mí. De exponerse a sí mismo. Hizo todo tipo de cosas desagradables”, confesó.

“Él no desistió y me forzó a hacerlo. Eres como un animal escabulléndose, como un lagarto. Estaba haciendo todo lo posible para que el tren vuelva a la vía. Mi vía. No su vía”, agregó en la nota que el medio estadounidense sacó a la luz ayer.

Luego, antes de Kill Bill: Vol. 1 (2003), Thurman fue acompañada de su amiga Ilona Herman a una reunión para confrontar a Weinstein. Pero los asistentes de él la presionaron para reunirse a solas en la habitación del productor. “Si le haces lo que me hiciste a otras personas, vas a perder tu carrera, tu reputación y tu familia. Te lo prometo”, recordó la actriz que le dijo.

Fuerte: Uma dijo que Tarantino la obligó a manejar un auto que estaba en malas condiciones.

“Era una trampa”

Thurman también apuntó contra Quentin Tarantino por el accidente que sufrió durante el rodaje de una escena de Kill Bill en la que conduce a toda velocidad en un auto antiguo. La actriz no confiaba en el vehículo y había pedido que lo hiciera su doble, pero según ella Tarantino la presionó. “Quentin estaba furioso porque estaba costándole mucho tiempo, pero yo estaba asustada. Me dijo: ‘Te prometo que el coche está bien. Es una carretera recta. Tienes que alcanzar los 65 kilómetros por hora porque si no tu pelo no ondeará como debe y te haré repetirlo’. Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena“, relató Uma. “Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas dañadas y una contusión, quise ver el coche, estaba muy enfadada. Tuve una tremenda pelea con Quentin y lo acusé de haber intentado matarme”, dijo la rubia.