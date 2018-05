Rondina: "Cipolletti lo va a jugar como una final"

“Para nosotros es un partido que tiene mucha importancia, estamos obligados a pasar. Arsenal es ganador de esta Copa (2013) y tiene que llegar lo más lejos posible”, sostuvo Rondina, quien asumió en Arsenal a mediados de diciembre del 2017 (para iniciar su segundo ciclo en el club), aunque no pudo hacer nada para evitar que su equipo cayera a la segunda división.

“La realidad es que el semestre ha sido muy malo para el club por la pérdida de categoría. Pasar de ronda en la Copa sería maquillar un poco el descenso. Por eso estamos obligados. Arsenal siempre va a presentar lo mejor en este torneo y a tratar de llegar lo más lejos posible”, manifestó.

Sobre el plantel

Respecto del malestar entre los jugadores por el retraso en el pago de los sueldos, algunos futbolistas manifestaron públicamente que el partido de hoy será el último que jueguen en el club.

En ese marco de incertidumbre, se volvieron a encender las alarmas en el Alto Valle por la posibilidad de una posible postergación del partido. Pero el DT nacido en San Antonio de Padua aseguró que contará con el 80% del plantel y traerá a la región lo mejor que tenga.

“Todos tienen contrato hasta el 30 de junio. Después, la realidad es que 4 o 5 tenían programadas sus vacaciones. Habría que ver si las pueden postergar. Pero el 80 por ciento del plantel no ha manifestado ningún inconveniente. Nosotros jugamos mañana (por hoy), les doy tres días de licencia y el miércoles ya empezamos a entrenar pensando en el partido con Cipolletti”, indicó.

No se fía

Arsenal cerró la temporada de local con una goleada 4 a 0 ante Rosario Central y luego fue al Cilindro a enfrentar a Racing. Esta tarde intentará sumar para concluir el campeonato con una actuación decorosa, pero lo cierto es que, competitivamente, la Copa Argentina es el objetivo más importante que le queda.

Rondina es un técnico que conoce el ascenso y está muy bien informado del presente albinegro. “Sabemos que se termina salvando del descenso la última fecha contra Rivadavia de Lincoln, que se le han ido jugadores importantes para la categoría, que están medio diezmados y que hay muchos chicos del club. Pero la motivación que van a tener esos chicos quizás los otros muchachos no la tienen, y eso también cuenta a la hora de salir a la cancha”, manifestó.

Y no se va a confiar. “Sabemos que Cipolletti va a jugar los 90 minutos como lo que es, una final. Y va a querer pasar. Nosotros nos tenemos que preparar de la mejor manera si queremos pasar de ronda, o se nos va a complicar”, aseguró el entrenador.

Cipo, el local

El DT manifestó que no le molesta viajar para jugar en esta región y sabe de la expectativa que hay en la región. “No conozco Cutral Co ni Neuquén. Va a ser lindo conocer un estadio nuevo. Seguramente seremos visitantes, porque Cipolletti va a llevar mucha gente, así que va a haber lindo clima de partido. Me parece bien el escenario, es una Copa Argentina, un torneo federal. Ya a Cipolletti lo habían mandado con San Lorenzo acá a Buenos Aires en Lanús. Está bien que nosotros vayamos a jugar a Neuquén”, concluyó.