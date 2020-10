Rosa superó el Covid y la recibió una caravana en el barrio

Un mes necesitó Rosa Aninir, de 63 años, para recuperarse del coronavirus. Gracias a la ayuda de los profesionales de la salud del espacio DUAM pudo superar la enfermedad, que la tuvo a mal traer por su diabetes e hipertensión. "Hubo días que pensamos que no zafaba”, contó a LM Neuquén su hija Judith Riquelme.

Nadie sabe aún cómo empezó la ola de contagios que afectó a casi toda la familia , que solo salía de su casa para cumplir con sus obligaciones laborales, pero todo indica que se debió a las infecciones masivas en la cuadra donde viven."Fue un mes complicado para los vecinos. No paraban de llegar ambulancias a llevarse a la gente más grande”, explicó la joven.

Su esposo y su hijo tuvieron síntomas leves y se recuperaron sin problemas, pero Rosa la pasó mal. Nueve días después de confirmarse el positivo, su cuadro empeoró. Desde la famila contaron que no tuvieron una buena predisposición por parte del servicio de emergencias del SIEN cuando la situación comenzó agravarse.

"Mi mamá no podía respirar, se ahogaba y le faltaba el aire y desde el 107 nos decían que no iban a mandar una ambulancia a menos que no pudiera hablar y se le pusieran los dedos violetas", dijo Judith.

Para suerte de Rosa Aninir, su familia no se quedó de brazos cruzados y, ante la negativa del organismo estatal, llamaron un taxi que hizo de ambulancia y la traslado al hospital. Los médicos que la recibieron decidieron que era necesaria una internación, por lo que fue trasladada al DUAM.

Judith

"La verdad nos indignó el manejo por parte del SIEN, porque llamamos un montón de veces y es una paciente Covid de riesgo que estaba en condiciones críticas”, aseguró Riquelme.

En el DUAM estuvo internada 14 días con asistencia de oxígeno para poder respirar. Su estadía no fue feliz, se la pasó postrada y eso generó un principio de depresión. Para su fortuna los médicos del lugar “la escuchaban mucho y no la dejaban sola”, contó su familia.

"La deprimía mucho ver cómo trasladaban a la gente con Covid a los respiradores, no era una imagen muy linda”, relató su hija a LM Neuquén.

Rosa Aninir, Recuperada COVID

Tras dos semanas de pruebas con distintas dosis de oxígeno, los síntomas de Rosa fueron desapareciendo y su estado de ánimo mejoró. El pasado lunes una caravana familiar llegó al espacio DUAM para festejar su alta médica. Después de sacarse el camisolín y ponerlo en la zona de residuos, se abrazó con su esposos y sus hijos.

Con bocinazos y la alegría de los vecinos la mujer regresó a su casa donde debe permanecer en reposo. Todavía no pudo retomar su hobby de cocinar, que es lo que más le gusta hacer, pero sabe que habrá tiempo. Tras vencer al Covid, Rosa ya piensa en volver a preparar sus platos preferidos.