Rosalía celebra el día del flamenco como toda una cantaora

La Rosalía no solo es la mataora sino la cantaora. Así lo demostró en el Día Internacional del Flamenco cuando compartió a través de su cuenta en Twitter un video de ella participando junto a un grupo de personas interpretando el flamenco "Que no salga la luna" en vivo en la Bienal del Festival de Sevilla.

"Feliz día internacional del flamenco Corazón rojo Felicidades a todos los compañerxs q participaron en la peli 9 Sevillas de Gonzalo García-Pelayo y Pedro G. Romero que se ha estrenado en el @festivalsevilla Un honor haber participado, os dejo cuando “Que no salga la luna" en la BienalManos palma contra palma", dijo la Rosalía en el tuit.

El origen de Rosalía no es la música urbana sino que durante 10 años se formó en el flamenco el cual interpreta magistralmente y le imprime en su fusión de música urbana. Con duende, la Rosalía ha conquistado el mundo de la música urbana y actual para ser una de las reinas indiscutibles de la música en español. Una reina con mucho flow.

¿Quién es La Rosalía?

Rosalía Vila Tobella es una cantante, actriz y compositora española de 27 años de edad, oriunda de San Esteban de Sasroviras, España. Ella se ha lanzado al estrellato gracias al éxito de sus temas: "Relación", "Altura", con J Balvin y "Yo x ti y tú x mi". Pero la realidad es que ella canta desde los siete años, impulsada por su padre, y estudió durante 10 años flamenco que integró dentro de la música urbvana que canta y con la que se ha apoderado del mundo urbano.

