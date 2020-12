Deporte Motor LMNeuquen Rossi Rossi encendió la polémica: disparó contra Pernía y Llaver

Matías Rossi no pudo ocultar su enojo tras la quinta fecha del Súper TC2000 en Buenos Aires y cargó contra Leonel Pernía y Bernardo Llaver.







Matías Rossi tuvo que abandonar en la final de la quinta fecha del Súper TC2000 en el autódromo de Buenos Aires. El piloto de Toyota fue protagonista de dos grandes polémicas, en las cuales fue perjudicado, y una vez en boxes no pudo ocultar su bronca.

“Estoy re caliente porque son situaciones que me ponen muy mal. Considero que estas cosas son injustas y alevosas. Estoy muy triste por todo y por demás enojado con las dos maniobras, la de Pernía y la de Llaver, que es la que me termina eliminando. Fue directamente a chocarme, voy al pasto, el auto levantó temperatura y tuve que abandonar. Me quedó con la sensación de injusticia, lo cual me duele un montón”, sentenció Rossi en los micrófonos de Carburando.

Rossi-LM.jpg Matías Rossi estaba muy ofuscado con Pernía y Llaver Por su parte, Leonel Pernía dio su punto de vista respecto a la situación en la que se vio involucrado con el crédito de Del Viso. “Fue una carrera peleada en todo momento. En la largada, intentó por adentro con Santero, se cierra y le pegó con la goma, lo que me hace perder lugares. Después busqué avanzar, pero no pudo y llegó Rossi con un muy buen ritmo. Él se tira fuerte por fuera y alcanza a doblar, pero cuando salimos de esa curva, en el quiebre, no lo veo porque yo tenía el espejo izquierdo roto porque lo dañe en la primer vuelta con las gomas de los mixtos. Además, no escuché más su motor e interpreté que no estaba, seguí por la cuerda y él estaba, así que nos enganchamos, me fui afuera y de ahí en adelante se complicó la carrera”, reparó el “Tanito”.