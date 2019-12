Rubens Barrichello gestiona una prueba arriba de un Súper TC2000

Según pudo conocer Carburando, Barrichello charló con Fernando Alonso luego de la visita del español a la Argentina para tomar parte del Toyota Gazoo Racing Day. El asturiano le habría dado muy buenas referencias del auto y del trabajo de la escuadra que dirige Darío Ramonda.

Ante este panorama, el ex Ferrari le comentó su idea al presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, de testear el Corolla. El directivo, que además es el titular del Toyota Gazoo Racing en la región, no solo le dará el gusto, sino que también hizo averiguaciones con uno de sus principales sponsor, para una futura incorporación al Súper TC2000, porque no serían compatibles con el principal patrocinador del brasileño en el Stock Car.

Aunque Rossi y Barrichello estén bajo el mismo equipo, estarían en boxes separados en la categoría del vecino país. El ex compañero de Michael Schumacher tiene a Mobil como sponsor principal, mientras que YPF es socio estratégico del Toyota Gazoo Racing Argentina. Sin embargo, esto no sería un impedimento si Rubinho tuviera intención de correr en 2020 en el Súper TC2000.