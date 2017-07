Rueda: "Sol de Mayo es una prueba de fuego"

Rincón de los Sauces

Es un todoterreno dentro y fuera de la cancha Héctor Rueda. Hetty trabaja al menos tres días a la semana en los pozos petroleros y los domingos la rompe en el León. “Laburamos de noche, recorremos los pozos, controlamos que esté todo bien”, cuenta a LM Neuquén. Pero su historia ya la narramos en otra oportunidad. El eje de la charla es el gran inicio en el Federal B, con dos triunfos, lo que no lo exime de la autocrítica. “Sabíamos que teníamos que sacar los 6 puntos, pero nos quedó el sabor amargo porque no jugamos bien. No nos salió lo que queríamos hacer pero ganamos, que es lo importante”, analiza Rueda.