Saber, con el diario del lunes

La pandemia es un fenómeno global, y no exclusivo de las tensiones que tiene Argentina con el gobierno de Alberto Fernández. Sucede también en Brasil, con las medidas que tomó el presidente Jair Bolsonaro y la resistencia a la cuarentena total por 14 días que propuso el gobernador del estado de San Pablo, João Doria. También se percibe en España, precisamente en Madrid, con el movimiento “antimascarrilla” que le pegó duro a las decisiones del presidente socialista Pedro Sánchez. El debate sobre la apertura de la economía y la cuarentena estricta, más allá de los muertos de todos los días, y los sistemas de salud de cada país, es global y no hay ninguna razón para que en Argentina se viva solo como una grieta partidaria, o un revanchismo. No somos tan especiales. Es una discusión global que está todos los días tensionando a militantes, movimientos sociales y alternativos, alrededor de este largo peregrinaje del coronavirus, hasta que se halle una vacuna -¿definitiva?- que ponga un manto de institucionalidad a la situación. Con el diario del lunes, como se dice en este país, cualquiera gobierna. Pero gobernar, en definitiva, es acción, y hay serios riesgos de equivocarse. Las medidas que se toman para aplacar la curva en alza de contagios son hasta contradictorias y de prueba y error, en franco balance con el humor social.