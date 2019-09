Salud: el síndrome de Tourette según Billie Eilish

Con sus jóvenes 17 años, Billie Eilish ya tiene un exitoso disco publicado (“When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”) y 34 millones de seguidores en Instagram. Para muchos es la it girl del pop y una referente de la generación Z. A los 12 años fue diagnosticada con síndrome de Tourette, y aunque no es algo de lo que hable con frecuencia, decidió compartilo con sus seguidores en Instagram. Según comentó, fue para conectar con las personas que también lo tienen. “Aprendí que muchos de mis fans lo tienen, lo que me hizo sentir mucho más en casa diciéndolo”, expresó.